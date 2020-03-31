Хворі на Covid-19 можуть виходити в магазин і аптеки за певних умов – Кабмін

Хворі на коронавірус або контактні особи, які перебувають на самоізоляції, можуть в екстрених випадках виходити в аптеки і магазини.

Відповідні зміни до постанови Кабміну Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (№211) уряд затвердив на засіданні.

Зокрема, дозволяється відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та закладів охорони здоров’я за умови використання засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менш як 1,5 метра.

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19 by Віта Гірко on Scribd

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У постанові також йдеться про те, що особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані утримуватися від контакту з іншими людьми, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць.

Термін самоізоляції хворого та осіб, які потребують самоізоляції внаслідок контакту з хворим, визначає лікар.

До слова, раніше МОЗ дозволив роботу продуктових ринків у карантин. Однак продуктові ринки зможуть працювати лише після виконання певних умов.