PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Хворих на Covid-19 можуть розмістити у Палаці спорту та виставковому центрі

В Україні функціонує 240 закладів для госпіталізації інфікованих коронавірусом пацієнтів. Загалом на території держави є більше 67 тис. ліжкомісць, де можуть розташувати пацієнтів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– У нас є математична модель, яка дозволяє прогнозувати пік захворюваності. Перша хвиля захворювань це 67 тис. ліжок, але ще є лікарні другої хвилі, які будуть підключені в разі, коли 50% з 67 тис. ліжок займуть інфіковані пацієнти, – пояснив Ляшко.

Він додав, що у критичній ситуації, коли не вистачатиме приміщення, аби розмістити пацієнтів фахівці будуть готовими використовувати для цього виставкові центри, Палац спорту та інші концертні приміщення.

– Але ми можемо запобігти цьому, якщо просто дотримуватися умов карантину, – наголосив медик.

Віктор Ляшко вкотре повторив, що всі особи, які контактували з хворим або повернулися з-за кордону повинні самоізолюватися на 14 днів.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Скільки в Україні випадків коронавірусу 31.03.2020 - статистика МОЗ

Нагадаємо, станом на 31 березня у світі коронавірусом інфіковано 786 228 осіб. З них 166 041 пацієнт вилікувався від хвороби,а 37 810 – померли.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 164 539 хворих, з яких 3 164 померли.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка