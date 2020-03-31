Хворих на Covid-19 можуть розмістити у Палаці спорту та виставковому центрі

В Україні функціонує 240 закладів для госпіталізації інфікованих коронавірусом пацієнтів. Загалом на території держави є більше 67 тис. ліжкомісць, де можуть розташувати пацієнтів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– У нас є математична модель, яка дозволяє прогнозувати пік захворюваності. Перша хвиля захворювань це 67 тис. ліжок, але ще є лікарні другої хвилі, які будуть підключені в разі, коли 50% з 67 тис. ліжок займуть інфіковані пацієнти, – пояснив Ляшко.

Він додав, що у критичній ситуації, коли не вистачатиме приміщення, аби розмістити пацієнтів фахівці будуть готовими використовувати для цього виставкові центри, Палац спорту та інші концертні приміщення.

– Але ми можемо запобігти цьому, якщо просто дотримуватися умов карантину, – наголосив медик.

Віктор Ляшко вкотре повторив, що всі особи, які контактували з хворим або повернулися з-за кордону повинні самоізолюватися на 14 днів.

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Нагадаємо, станом на 31 березня у світі коронавірусом інфіковано 786 228 осіб. З них 166 041 пацієнт вилікувався від хвороби,а 37 810 – померли.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 164 539 хворих, з яких 3 164 померли.