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Факти / Україна / Суспільство

Інфікованого коронавірусом Шахова виписали із лікарні

Нардепа від депутатської групи Довіра Сергія Шахова виписали з інфекційної лікарні, хоча результати тестування на наявність Covid-19 ще невідомі.

– Почну з хорошого. Мене тільки що виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому.

Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, які надходять до лікарні, – наголосив політик.

Читайте: Шахов захворів на коронавірус – що відомо і кого мають госпіталізувати

Нагадаємо, про те, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус, стало відомо 18 березня. Напередодні він перебував в Італії. Пізніше коронавірус також підтвердили у його дружини.

21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні з пневмонією.

Джерело: Сергій Шахов

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