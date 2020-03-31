Інфікованого коронавірусом Шахова виписали із лікарні

Нардепа від депутатської групи Довіра Сергія Шахова виписали з інфекційної лікарні, хоча результати тестування на наявність Covid-19 ще невідомі.
– Почну з хорошого. Мене тільки що виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому.
Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, які надходять до лікарні, – наголосив політик.
Читайте: Шахов захворів на коронавірус – що відомо і кого мають госпіталізувати
Нагадаємо, про те, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус, стало відомо 18 березня. Напередодні він перебував в Італії. Пізніше коронавірус також підтвердили у його дружини.
21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні з пневмонією.
Джерело: Сергій Шахов
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