Скільки в Україні випадків коронавірусу 31.03.2020 - статистика МОЗ

Станом на 31 березня 2020 року в Україні зафіксовано 549 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією Covid-19, яка зародилася у китайському місті Ухань.
Усього зафіксовано 13 смертей. 8 людей вже одужали, з них двоє дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Випадки підтверджено:
- Вінницька область — 36 випадків;
- Волинська область — 3 випадки;
- Дніпропетровська область — 9 випадків;
- Донецька область — 6 випадків;
- Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 13 випадків;
- Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;
- Київ — 107 випадків;
- Київська область — 52 випадки (2 летальних);
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- Львівська область — 6 випадків;
- Луганська область — 2 випадки;
- Одеська область — 11 випадків;
- Полтавська область — 1 випадок;
- Рівненська область — 13 випадків (3 летальних);
- Сумська область — 10 випадків (1 летальний);
- Тернопільська область — 78 випадків (1 летальний);
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 3 випадки;
- Черкаська область — 50 випадків;
- Чернівецька область — 90 (2 летальних) випадків;
- Чернігівська область — 2 випадки.
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Нагадаємо, станом на 31 березня у світі коронавірусом інфіковано 786 228 осіб. З них 166 041 пацієнт вилікувався від хвороби,а 37 810 – померли.
Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 164 539 хворих, з яких 3 164 померли.