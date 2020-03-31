Скільки в Україні випадків коронавірусу 31.03.2020 - статистика МОЗ

Станом на 31 березня 2020 року в Україні зафіксовано 549 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією Covid-19, яка зародилася у китайському місті Ухань.

Усього зафіксовано 13 смертей. 8 людей вже одужали, з них двоє дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Випадки підтверджено:

Вінницька область — 36 випадків;

Волинська область — 3 випадки;

Дніпропетровська область — 9 випадків;

Донецька область — 6 випадків;

Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;

Київ — 107 випадків;

Київська область — 52 випадки (2 летальних);

Кіровоградська область — 4 випадки;

Львівська область — 6 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Одеська область — 11 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 13 випадків (3 летальних);

Сумська область — 10 випадків (1 летальний);

Тернопільська область — 78 випадків (1 летальний);

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 3 випадки;

Черкаська область — 50 випадків;

Чернівецька область — 90 (2 летальних) випадків;

Чернігівська область — 2 випадки.

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Нагадаємо, станом на 31 березня у світі коронавірусом інфіковано 786 228 осіб. З них 166 041 пацієнт вилікувався від хвороби,а 37 810 – померли.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 164 539 хворих, з яких 3 164 померли.