Коронавірус в Україні та світі: РНБО створила онлайн-карту

Головний ситуаційний центр при апараті РНБО створи електронну карту поширення захворюваності на Covid-19 у світі та в Україні.

Щодня на карті оновлюються дані про лабораторно підтверджені випадки коронавірусу, кількість хворих та підозр на інфікування.

Вказано також кількість померлих та тих, хто одужав.

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Електронна карта доступна за посиланням.

Подібну карту щодо моніторингу ситуації з коронавірусом в Україні раніше створило МОЗ.

Нагадаємо, станом на ранок 31 березня 2020 року в Україні зафіксовано 549 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. 13 людей померло, а 8 одужали.