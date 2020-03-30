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Факти / Україна

Криза – це великі можливості, ми змінимо правила гри – Петрашко

Криза дасть можливість змінити правила гри для українського бізнесу.

Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

Міністра впевнений, що в України є талант, людський потенціал і розробки, які можна просувати на світовий ринок.

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За його словами, зараз українці повертаються в країну і необхідно дати їм можливість реалізуватися.

Петрашко підкреслив, що Мінекономіки працюватиме над створенням умов для розвитку промисловості, оскільки криза в Україні є тепер промисловою, а не фінансовою.

– Унікальність цієї кризи полягає в тому, що це криза, в першу чергу, промислова, а не фінансова. Ми бачимо, що руйнуються ланцюжки поставок, є обмеження в русі людей, в русі товарів. Це не сприяє розвитку промисловості, – сказав він.

Нагадаємо, 17 березня Ігор Петрашко став новим міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Народні депутати підтримали його кандидатуру 243 голосами.

Джерело: Свобода слова

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