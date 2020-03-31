Лікарям, які працюють з хворими на Covid-19, підвищать зарплату на 300% – Зеленський

Лікарям, які працюють з хворими коронавірусом, підвищать зарплату до 300%.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, іншим лікарям підвищать зарплату до 200%.

Підвищення заробітної плати медикам відбудеться вже в квітні.

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– Оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров’я України, то вони отримають звідти повне фінансування. До того ж, ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів – до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, і до 200% – іншим. Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців, – сказав Зеленський.

Також президент на селекторній нараді обговорив питання доукомплектування штатів обласних і міських лікарень і достатньої кількості госпітальних центрів для лікування хворих коронавірусом.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що працівникам закладів охорони здоров’я, які залучені до боротьби проти поширення коронавірусу, вже з квітня збільшать оплату праці.