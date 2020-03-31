Ляшко задекларував 1,1 млн грн доходів та землю у Київській області

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заробив 1 млн 123 тис. 989 грн у 2019 році.

Про це стало відомо з електронної декларації про майно і доходи чиновника.

Заробітна плата склала 53 172 грн, гонорари – 640 118 грн, компенсація за здання крові – 73 грн.

Також у головного санітарного лікаря є дохід від підприємницької діяльності – 430 626 грн.

Дружина за минулий рік задекларувала 80 415 грн доходів.

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На банківських рахунках Ляшко зберігає 61 тис. грн і $31 419.

Віктор Ляшко володіє земельною ділянкою в Київській області.

На його дружину записана квартира в 110,9 кв. м в Броварах Київської області та земельна ділянка.

Крім того, у заступника міністра є автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав 234 тис. 606 грн доходів в електронній декларації. Весь дохід Кулеби склала заробітна плата.