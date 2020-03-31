Міський голова Монастириська захворів на коронавірус

У міського голови Монастириськ Андрія Старуха виявили коронавірус.

Про це чиновник повідомив на своєму Facebook.

За його словами, симптоми ГРВІ під час хвороби не відчувалися.

– Щойно лабораторний аналіз підтвердив в мене позитивний результат на Covid -19. Останній місяць почувався добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Дружина та син почуваються нормально.

Лікарі стверджують, що більшість з нас переживе цю хворобу безсимптомно.

Не панікуйте, дотримуйтеся карантину, залишайтеся вдома. Ми мусимо ходити на роботу щоб ви могли залишитися вдома, – йдеться у повідомленні Андрія Старухи.