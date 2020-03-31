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Факти / Україна / Суспільство

Міський голова Монастириська захворів на коронавірус

У міського голови Монастириськ Андрія Старуха виявили коронавірус.

Про це чиновник повідомив на своєму Facebook.

За його словами, симптоми ГРВІ під час хвороби не відчувалися.

– Щойно лабораторний аналіз підтвердив в мене позитивний результат на Covid -19. Останній місяць почувався добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Дружина та син почуваються нормально.

Лікарі стверджують, що більшість з нас переживе цю хворобу безсимптомно.
Не панікуйте, дотримуйтеся карантину, залишайтеся вдома. Ми мусимо ходити на роботу щоб ви могли залишитися вдома, – йдеться у повідомленні Андрія Старухи.

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Також він повідомив, що у заступника Андрія Гладиша, з яким вони разом здавали аналізи, результат виявився негативним.

Два тижні Андрій Старух перебуватиме на самоізоляції.

– Обов’язки не відміняє навіть хвороба. Боротьба з епідемією триває, ці дні вимушено дистанційно, – заявив він.

Нагадаємо, 28 березня  у Монастириському районі Тернопільщини коронавірус було зареєстровано у 21 медика. Серед них – 7 лікарів, 8 медсестер та  6 молодших медсестер.

Фото: Андрій Старух

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