Міський голова Монастириська захворів на коронавірус

У міського голови Монастириськ Андрія Старуха виявили коронавірус.
Про це чиновник повідомив на своєму Facebook.
За його словами, симптоми ГРВІ під час хвороби не відчувалися.
– Щойно лабораторний аналіз підтвердив в мене позитивний результат на Covid -19. Останній місяць почувався добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Дружина та син почуваються нормально.
Лікарі стверджують, що більшість з нас переживе цю хворобу безсимптомно.
Не панікуйте, дотримуйтеся карантину, залишайтеся вдома. Ми мусимо ходити на роботу щоб ви могли залишитися вдома, – йдеться у повідомленні Андрія Старухи.
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Також він повідомив, що у заступника Андрія Гладиша, з яким вони разом здавали аналізи, результат виявився негативним.
Два тижні Андрій Старух перебуватиме на самоізоляції.
– Обов’язки не відміняє навіть хвороба. Боротьба з епідемією триває, ці дні вимушено дистанційно, – заявив він.
Нагадаємо, 28 березня у Монастириському районі Тернопільщини коронавірус було зареєстровано у 21 медика. Серед них – 7 лікарів, 8 медсестер та 6 молодших медсестер.
Фото: Андрій Старух