МОЗ залучатиме провідних інфекціоністів на допомогу лікарям в регіонах

Міністерство охорони здоров’я збирається залучати інфекціоністів Національної академії медичних наук і профільних університетів для допомоги лікарям на місцях в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, зараз відпрацьовується механізми залучення інфекціоністів з обласними департаментами охорони здоров’я, а превентивні заходи у боротьбі з розповсюдженням вірусу спрямовані на зниження пікового навантаження на систему охорони здоров’я.

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– Ми не хочемо, щоб в Україні був пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров’я. Для цього і ввели карантинні заходи, які дозволяють розтягувати у часі кількість випадків коронавірусної хвороби. У нас є прогнози, коли очікувати пік, але ми робимо все можливе, щоб його не було і щоб ми за прикладом Японії пройшли з поодинокими випадками, з якими наша система впорається, – сказав він.

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