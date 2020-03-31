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Факти / Україна

На Чернігівщині підтвердили третій випадок коронавірусу

У Чернігівській області зафіксували третій випадок захворювання на коронавірус.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.

За його словами, хворого госпіталізували до Корюківської центральної районної лікарні.

– У госпіталізованого до Корюківської ЦРЛ хворого лабораторно підтвердили коронавірус.

Встановлено 12 контактних осіб, всі вони перебувають на самоізоляції, – повідомив він.

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За словами голови ОДА, Корюківська ЦРЛ забезпечена усіма необхідним обладнанням та медикаментами.

Нагадаємо, станом на 22.00 31 березня в Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусу, з яких 17 летальних. 10 пацієнтів одужали.

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