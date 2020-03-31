На Чернігівщині підтвердили третій випадок коронавірусу

У Чернігівській області зафіксували третій випадок захворювання на коронавірус.
Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.
За його словами, хворого госпіталізували до Корюківської центральної районної лікарні.
– У госпіталізованого до Корюківської ЦРЛ хворого лабораторно підтвердили коронавірус.
Встановлено 12 контактних осіб, всі вони перебувають на самоізоляції, – повідомив він.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
За словами голови ОДА, Корюківська ЦРЛ забезпечена усіма необхідним обладнанням та медикаментами.
Нагадаємо, станом на 22.00 31 березня в Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусу, з яких 17 летальних. 10 пацієнтів одужали.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==