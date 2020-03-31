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Факти / Україна / Суспільство

На Covid-19 протестують всіх, хто повернувся на Львівщину за останні 14 днів

У Львівській області до кінця поточного тижня експрес-тестування на коронавірус повинні пройти всі, хто повернувся з-за кордону за два останні тижні.

– Вчора чотири бригади працювали в Пустомитівському районі, які провели 70 перших тестувань і жодного позитивного результату не зафіксували. Сьогодні робота триває. Завдання – до кінця тижня протестувати всіх, хто повернувся з-за кордону за два останні тижні, – заявив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

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За його словами, до тестування залучать медиків із сімейних амбулаторій та районних лікарень.

Нагадаємо, станом на 31 березня 2020 року в Україні зафіксовано 549 випадків інфікування Covid-19.

Усього зафіксовано 13 смертей. 8 людей вже одужали, з них двоє дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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