PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

На Житомирщині від пневмонії за два місяці померли 22 особи

У Житомирській області за перші два місяці цього року від пневмонії померли 22 людини.

Начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик повідомив, що 2 501 людина в області захворіла на пневмонію за січень/лютий поточного року.

– За минулі роки ми підготуємо інформацію і надамо її. В середньому це теж було 2,2-2,3 тис. пневмоній, – зауважив Суслик.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що у міській лікарні №1 з пневмонією перебуває троє пацієнтів, а з бактеріальною пневмонією – 4.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Натомість до лікарні №2 потрапив один пацієнт із пневмонією.

Крім того, у медзакладах Житомира наразі є четверо хворих із підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 22.00 30 березня в Україні 548 підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 13 людей. Загалом 8 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Джерело: Укрінформ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка