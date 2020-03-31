На Житомирщині від пневмонії за два місяці померли 22 особи

У Житомирській області за перші два місяці цього року від пневмонії померли 22 людини.

Начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик повідомив, що 2 501 людина в області захворіла на пневмонію за січень/лютий поточного року.

– За минулі роки ми підготуємо інформацію і надамо її. В середньому це теж було 2,2-2,3 тис. пневмоній, – зауважив Суслик.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що у міській лікарні №1 з пневмонією перебуває троє пацієнтів, а з бактеріальною пневмонією – 4.

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Натомість до лікарні №2 потрапив один пацієнт із пневмонією.

Крім того, у медзакладах Житомира наразі є четверо хворих із підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 22.00 30 березня в Україні 548 підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 13 людей. Загалом 8 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.