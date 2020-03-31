Наслідки карантину: що втратили та чого бояться українці

Через карантин українці мають фінансові збитки. 60% жителів країни назвали один і більше видів фінансових втрат унаслідок коронавірусу.

Згідно з результатами всеукраїнського національного опитування Info Sapiens, українці втратили:

38% опитаних – регулярний дохід сім’ї;

16% опитаних – повний дохід;

14% опитаних – роботу;

10% опитаних – гроші (наприклад, через повернення квитків).

Ті українці, які втратили роботу, найближчим часом можуть залишитися без грошей. За даними опитування:

45% опитаних – стверджують, що їм вистачить грошей лише на березень;

34% опитаних – сказали, що фінансами забезпечені на березень і квітень;

16% опитаних – відзначили, що у них є фінансова подушка на три і більше місяців.

У такій ситуації 77% українців збираються економити і заощаджувати. І тільки 12% готові витрачати більше грошей. Наприклад, робити запаси їжі або планувати великі покупки.

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Крім фінансових збитків, 11% українців скаржилися на зловживання з боку влади, 8% – на те, що не отримали належної медичної допомоги.

– Загалом 69% опитаних відзначили, що їх сім’ї так чи інакше постраждали від епідемії, – кажуть в Info Sapiens.

Крім цього, українці поділилися своїми страхами і побоюваннями щодо наслідків епідемії. Чого ж бояться українці:

43% опитаних – зараження коронавірусом;

34% опитаних – зниження доходу;

33% опитаних – ненадання належної медичної допомоги;

29% опитаних – повної втрати доходу;

26% опитаних – неправильних рішень влади;

23% опитаних – втрати роботи;

7% опитаних – не бояться ніяких наслідків епідемії.

Дослідницьке агентство Info Sapiens спеціалізується на проведенні досліджень громадської думки, поведінкових намірів та аналізі даних з вторинних джерел.

Опитування Info Sapiens проводився 25-29 березня 2020 року. Вибірка дослідження становить 809 респондентів. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Дослідження не проводилося в АР Крим, у Донецькій та Луганській областях. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів про збитки Києва через поширення коронавірусу і запроваджених карантинних заходів.

Джерело: Info Sapiens