Німеччина виділить Україні €150 млн на боротьбу з коронавірусом

Україна отримає €150 на боротьбу з коронавірусом. Суму виплатять у межах державного німецького кредиту.

Про це стало відомо за результатами телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Політики обговорили заходи, яких вживають в обох країнах з метою протидії пандемії коронавірусу. Вони домовилися опрацювати можливість налагодження інформаційного обміну стосовно медичних стандартів, що впроваджуються для лікування Covid-19.

Меркель позитивно оцінила ухвалення Верховною Радою законів про ринок земель сільгосппризначення та регулювання банківської діяльності.

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Вона відзначила важливість якнайшвидшого завершення переговорів із МВФ про нову програму співпраці.

Також обговорювалася необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку ЄС і Світового банку.

Зеленський поінформував Меркель про ситуацію з безпекою на Донбасі і обговорив результати останніх консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи. Окремо вони обговорили перспективи продовження переговорів у нормандському форматі.

Нагадаємо, Україна розраховує на домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо збільшення фінансування та додаткової допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу.