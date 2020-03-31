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Факти / Україна

Новий алгоритм лікування Covid-19: кого покладуть у стаціонар

Міністерство охорони здоров’я представило оновлені алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтам із Covid-19.

Стаціонарне лікування обов’язково надається хворим із підозрою або підтвердженим Covid-19 у середньому і важкому стані, а також за ознак пневмонії або дихальної недостатності.

Також до лікарні покладуть пацієнтів, які відносяться до групи ризику розвитку ускладнень незалежно від тяжкості стану:

  • з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
  • з декомпенсованим цукровим діабетом;
  • з імуносупресивними станами;
  • тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
  • нирковою недостатністю;
  • аутоімунними захворюваннями;
  • важкими алергічними хворобами;
  • цереброваскулярними захворюванням у стадії декомпенсації;
  • онкологічними захворюваннями.

Крім цього, вагітних жінок з підозрою на Covid-19 поміщатимуть у спеціалізований стаціонар, де усю терапію побудовано з урахуванням стандартів ведення вагітності.

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Сортувати пацієнтів будуть за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ВГРС (важкого гострого респіраторного синдрому), пов’язаного з коронавірусом.

До слова, алгоритми надання допомоги хворим на Covid-19 у домашніх умовах також оновлено МОЗ.

Фото: Dreamstime

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