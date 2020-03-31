Новий алгоритм лікування Covid-19: кого покладуть у стаціонар

Міністерство охорони здоров’я представило оновлені алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтам із Covid-19.

Стаціонарне лікування обов’язково надається хворим із підозрою або підтвердженим Covid-19 у середньому і важкому стані, а також за ознак пневмонії або дихальної недостатності.

Також до лікарні покладуть пацієнтів, які відносяться до групи ризику розвитку ускладнень незалежно від тяжкості стану:

з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

з декомпенсованим цукровим діабетом;

з імуносупресивними станами;

тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;

нирковою недостатністю;

аутоімунними захворюваннями;

важкими алергічними хворобами;

цереброваскулярними захворюванням у стадії декомпенсації;

онкологічними захворюваннями.

Крім цього, вагітних жінок з підозрою на Covid-19 поміщатимуть у спеціалізований стаціонар, де усю терапію побудовано з урахуванням стандартів ведення вагітності.

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Сортувати пацієнтів будуть за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ВГРС (важкого гострого респіраторного синдрому), пов’язаного з коронавірусом.

До слова, алгоритми надання допомоги хворим на Covid-19 у домашніх умовах також оновлено МОЗ.