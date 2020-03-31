Новий алгоритм лікування Covid-19: кого покладуть у стаціонар

Міністерство охорони здоров’я представило оновлені алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтам із Covid-19.
Стаціонарне лікування обов’язково надається хворим із підозрою або підтвердженим Covid-19 у середньому і важкому стані, а також за ознак пневмонії або дихальної недостатності.
Також до лікарні покладуть пацієнтів, які відносяться до групи ризику розвитку ускладнень незалежно від тяжкості стану:
- з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
- з декомпенсованим цукровим діабетом;
- з імуносупресивними станами;
- тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
- нирковою недостатністю;
- аутоімунними захворюваннями;
- важкими алергічними хворобами;
- цереброваскулярними захворюванням у стадії декомпенсації;
- онкологічними захворюваннями.
Крім цього, вагітних жінок з підозрою на Covid-19 поміщатимуть у спеціалізований стаціонар, де усю терапію побудовано з урахуванням стандартів ведення вагітності.
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Сортувати пацієнтів будуть за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ВГРС (важкого гострого респіраторного синдрому), пов’язаного з коронавірусом.
До слова, алгоритми надання допомоги хворим на Covid-19 у домашніх умовах також оновлено МОЗ.