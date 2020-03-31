Після одужання від Covid-19 пацієнти ще 8 днів здатні заражати інших

Китайські науковці закликають продовжити термін карантину для всіх людей, яких зараз виписують з лікарень з негативними результатами тесту на Covid-19.

Результати дослідів оприлюднено на сайті Американського торакального товариства.

Вони провели дослідження з пацієнтами, які вже одужали від коронавірусу і виявили, що вони можуть продовжувати поширювати вірус навіть після негативного тесту на наявність SARS-Cov-2.

Вчені обстежили 16 таких пацієнтів, яким до виписки провели як мінімум два ПЛР-тести методом на наявність SARS-Cov-2. Всі вони перехворіли легкою формою коронавірусу, а їх середній вік становив 35 років.

У них вже не було симптомів, проте в зразках з ротоглотки ще зберігалися частинки вірусу.

Дослідники аналізували зразки з ротоглотки в різні дні упродовж тижня після виписки. Як з’ясувалося, половина тих, хто видужали, продовжували виділяти вірус навіть після усунення всіх симптомів.

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Науковці зробили висновок, що заразними пацієнти залишаються від одного до восьми днів.

– Ті, хто перенесли більш серйозне протікання Covid-19, можуть залишатися заразними для оточуючих більш тривалий час, – підкреслили автори.

Вчені звернулися до медичної спільноти та влади з проханням продовжити ізоляцію ще на два тижні після одужання.

– Самоізоляція, як єдиний ефективний на сьогоднішній день захід профілактики, дозволить знизити ризики зараження інших людей, – підкреслили вони.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.