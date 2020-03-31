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Факти / Україна / Суспільство

Пожежа у київській лікарні: евакуювали 13 пацієнтів

У Шевченківському районі столиці горіла Київська міська клінічна лікарня №18. Загоряння сталося в електрощитовій на першому поверсі чотирьохповерхової лікарні.

Пожежники одразу ж приступили до евакуації людей та гасіння пожежі.

Пожежу вдалося локалізувати на площі 10 кв. м, а потім ліквідувати повністю.

Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на безпечну відстань 13 пацієнтів, яких було переведено в сусідній корпус. Майже відразу після ліквідації займання, електропостачання в лікарні було відновлено.

Жертв та постраждалих немає.

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Пожежа у київській лікарні: евакуювали 13 пацієнтів / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Лазещина Рахівського району, що на Закарпатті, сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку багатодітної сім’ї. В результаті пожежі трьох дітей госпіталізували з симптомами отруєння чадним газом.

Джерело: ДСНС

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