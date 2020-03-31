Радник Трампа підтримує створення прогресивних політичних сил в Україні

У березні у Вашингтоні відбувся двосторонній українсько-американський експертний форум Діалог про майбутнє: Україна-США.

Міждержавний захід був організований Інститутом демократії та розвитку Polita, а також консалтинговою компанією SIC Group Ukraine.

Під час зустрічей представники української делегації та американські експерти обговорили найактуальніші питання взаємодії у політичній, економічній, торгівельній та інших площинах.

З українського боку у зустрічах брали участь і представники команди політичної партії Національна платформа:

Катерина Одарченко – відомий український політичний експерт, президент Інституту демократії та розвитку Polita, засновник SIC Group Ukraine, ініціатор створення політичної партії Національна платформа, яка була модератором зустрічей;

Тимур Чмерук – підприємець, спеціаліст із залучення іноземних інвестицій та співзасновник партії;

Сергій Смєлий – депутат міської ради Кривого Рогу VI скликання, регіональний лідер партії;

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Катерина Одарченко під час зустрічі з Майклом Капуто описала розвиток політичних сил в Україні, основні очікування виборців в економічній, політичній та соціальних площинах.

За її словами, в Україні нині високий суспільний запит на нову політичну силу, яка у своїх програмних цілях ставить за мету залучення іноземних інвестицій для розвитку сучасних інноваційних виробництв та створення нових робочих місць саме в Україні.

Депутат міської ради Кривого Рогу Сергій Смєлий під час зустрічі розповів про критерії значущості нових політичних сил в Україні.

Зокрема, він вважає, що політична партія Національна платформа матиме широку підтримку в промислових регіонах країни, оскільки виборці зацікавлені в політичному представництві власних інтересів в радах різних рівнів.

Майкл Капуто підтримав думки українських колег щодо необхідності інноваційно-інвестиційного розвитку економіки, розвитку малого та середнього фермерства та збільшення промислового виробництва.

Він зазначив, що в політичних колах США є багато прихильників і друзів України, які готові долучитися до розвитку нових політичних сил в Україні, надавши власний досвід, необхідну експертну підтримку та безпосередню допомогу для інституційної розбудови українського політичного середовища.