Робота вдома: як правильно організувати і як потрібно відпочивати

Багато українців опинилися в ізоляції у своїх оселях. На перший погляд, в цьому багато плюсів – вранці нікуди не треба поспішати, все під рукою. Більше часу проводиш з родиною. Та поступово починаєш ловити себе на думці: хочеться на волю та забути про ізоляцію. Виявляється, з точки зору психології, це нормальна реакція людини.

Із порад психолога: потрібно одразу домовитись з родиною про приватні зони для кожного, інакше конфліктів не уникнути.

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Як організувати доступ до свого робочого комп’ютера, де у вас зберігається багато інформації? Із цим допомагає технологія VPN. Через інтернет багато компаній проводять вже і свої наради. Найпопулярніші програми для відеоконференцій – Skype та Zoom.

За допомогою комп’ютерної програми і електронного ключа можна перевести на віддалену роботу бухгалтерів, юристів, кадровиків і навіть працівників держсектору. На віддалену роботу переходять навіть ті, хто вдома рідко буває. Дипломати тепер багато проблем також вирішують в дистанційному режимі – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба віртуально відвідав Німеччину.

Робота роботою, але треба знаходити час і на буденне життя. Кожну годину краще вставати. Щодня робити вправи на всі мязи. Без навантаження вони можуть просто атрофуватися. Фахівці радять поменше налягати на солодощі та випічку – лише повноцінне триразове харчування і багато води. Можна замовити доставку продуктів додому. Краще без контакту з кур’єром – тобто під двері.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим прибирати квартиру під час карантину.