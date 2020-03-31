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Факти / Україна

У Києві тестуватимуть на Covid-19 всіх пацієнтів із запаленням легень

У столиці на коронавірус тестуватимуть всіх пацієнтів з запаленням легень.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив на брифінгу.

– Ми розпочали тестувати всіх пацієнтів з діагнозом запалення легень. Бо в багатьох випадках ускладненням перенесеного захворювання є саме ураження легень, – зазначив мер Києва.

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Він додав, що на сьогодні експрес-тестами в столиці протестовано майже 1 900 киян. Лабораторно оброблено 813 зразків. Ще на дослідженні перебувають 218 зразків.

Раніше Факти ICTV писали, що за останню добу в Києві на коронавірус захворіли п’ятеро людей. Зокрема, четверо чоловіків від 45 до 49 років і жінка – медичний працівник 55 років. Один пацієнт перебуває в Олександрівській лікарні, ще четверо лікуються вдома.

Всього в столиці зафіксували 107 випадків Covid-19, дві людини одужали.

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