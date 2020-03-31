У Львові у двох водіїв автобусів виявили Covid-19

У Львові продовжуть перевіряти на коронавірус водіїв громадського транспорту. Станом на 31 березня Covid-19 виявили у двох водіїв автобусів АТП-1.

Чоловіки 1990 та 1976 років народження працювали в АТП-1 з березня 2020 року. Вірус у водіїв підтвердили експрес-тести, наразі їх аналізи перевіряються ПЛР-тестуванням.

– Ми вчора (з0 березня, – Ред.) почали тестування. Тестуємо водіїв трамваїв, тролейбусів, автобусів, працівників соціальних служб – усіх тих, хто контактує з людьми. Вчора ми отримали через експрес-тестування позитивний результат в нашої водійки трамвая. Сьогодні станом на 12 год ми отримали позитивний експрес-тест у наших двох водіїв АТП-1, – розповів мер Львова Андрій Садовий.

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Крім того, 30 березня у Львові у п’ятій лікарні жінка із запаленням легень також отримала позитивний результат на коронавірус.

За словами очільника міста, усі четверо людей перебувають на самоізоляції, їх самопочуття – некритичне. Тестування серед водіїв триватиме до кінця вівторка.

Нагадаємо, у Львові масово тестуватимуть жителів на коронавірус. Про такі плани заявили у Львівській ОДА.

Джерело: Львівська міська рада