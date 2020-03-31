У Рівненській області два нових випадки коронавірусу, інфікувався лікар

У Рівненській області підтвердилися два нових випадки захворювання коронавірусом.

Діагноз підтвердився у 77-річного з міста Сарни та 52-річної жінки з Рівного. Вони обидва контактували з раніше виявленими хворими.

На сьогодні встановлюються зв’язки інфікованих з іншими людьми.

Читайте: Карантин в Україні: усе, що потрібно знати, та останні новини

Зазначається, що жінка працює сімейним лікарем.

Нагадаємо, 30 березня в Рівненській області померла жінка, у якої підозрювали коронавірус. 29 березня пізно ввечері 59-річна мешканка села Тинне потрапила до Сарненської лікарні разом з онуком. Жінка померла вночі, а її онук був госпіталізований в реанімацію.