Україна отримає від США $ 1,2 млн для боротьби з Covid-19

США виділили $1,2 млн на медичну та гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом в Україні.

Гроші направлять на зміцнення механізмів лікування хворих Covid-19 і на підготовку груп швидкого реагування, які будуть розглядати випадки захворювання і відстежувати контакти людей з коронавірусом.

– USAID допоможе Україні запобігти і обмежити випадки інфікування в медустановах і підготувати лабораторну мережу до широкомасштабного тестування на Covid-19, – відзначили в Агентстві США з міжнародного розвитку.

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Також кошти забезпечать проведення медіакампаній, щоб інформувати українців про те, як запобігти поширенню небезпечного вірусу.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з послами країн ЄС ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні та світі. Сторони обговорили питання надання Україні допомоги у вигляді медичного обладнання та лікарських засобів.

Джерело: USAID