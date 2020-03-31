В Україні можуть заборонити мітинги під судами ближче 50 м – законопроект

Законопроект №3291 Про внесення змін до статті 6 закону Про судоустрій і статус суддів, що стосується заборони проведення мітингів біля будівель судів, 30 березня зареєстрував у Раді народний депутат з фракції Слуга народу Сергій Демченко.

У документі пропонується заборонити проведення мітингів, демонстрацій, пікетів, акцій протестів, встановлення наметів, сцен, розміщення плакатів, банерів, прапорів, політичних символів на відстані ближче 50 м до приміщень і будівель судів.

Крім того, забороняється використовувати гучномовці, звукову, світлову і іншу апаратуру для проведення подібних акцій.

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Водночас служба судової охорони зможе зупиняти подібні акції без ухвалення будь-яких додаткових рішень або вказівок, а якщо буде необхідність – залучати поліцію та Нацгвардію.

Закон Про судоустрій і статус суддів

Нагадаємо, ще у січні Міністерство юстиції розробило законопроект, яким передбачено внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів у питанні формування суду присяжних.