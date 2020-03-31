12 березня в Україні ввели карантин, який згодом продовжили до 24 квітня.

У зв’язку з цим практично всіх хвилює питання – як гуляти в карантин і правильно себе поводити.

Про те, які правила та обмеження діють під час прогулянки на вулиці – в матеріалі Фактів ICTV.

Під час карантину дуже важливо не допустити контакту з іншими людьми та унеможливити будь-які ризики зараження коронавірусом.

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Виходити на вулицю в карантин можна, однак важливо завжди пам’ятати про необхідність дотримуватися дистанції з іншими людьми. Також потрібно правильно обробляти руки і одяг після того, як ви прийшли додому.

Гуляти в лісі, безлюдному парку чи у дворі – можна. Але туди теж треба дістатися. Для цього потрібно виходити в під’їзд, який є загальним для всіх мешканців, спускатися сходами або в ліфті.

І тут варто пам’ятати, що коронавірус може залишатися на різних поверхнях до дев’яти днів. Тому після дотиків до поручнів, ручок дверей і лавочок необхідно ретельно обробляти руки антисептиком.

Спілкуватися з людьми не забороняється, однак потрібно дотримуватися відстані мінімум півтора метрів.

Вихід на вулицю заборонений для тих, хто перебуває на ізоляції після приїзду з-за кордону.

Коли повертаєтеся додому, необхідно обов’язково мити руки, а перед тим верхній одяг залишити біля дверей.

До речі, в умовах поширення коронавірусу важливо не тільки дотримуватися карантину, а й правильно обробляти предмети в будинку і одяг. Відомий лікар Євген Комаровський розповів про один з методів дезінфекції одягу.