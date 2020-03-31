PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Як поставити на облік автомобіль
Факти / Lifestyle
Як поставити на облік автомобіль
Як поставити на облік автомобіль

В Україні необхідно реєструвати всі транспортні засоби: нові й з пробігом, уже раніше зареєстровані на іншу людину й тільки-но ввезені на територію країни. У результаті власник отримає нові номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію.

Як зареєструвати автомобіль: куди звертатися, які документи потрібні і скільки коштуватиме процедура, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Крок 1. Визначаємо, до якого сервісного центру МВС України звертатися

Для оформлення вам необхідно звернутися до одного з територіальних сервісних центрів МВС України (колишні МРЕВ) за місцем прописки. Адреси, телефони й робочий час організацій вказані на офіційному сайті. 

Вам можуть відмовити в реєстрації авто, якщо:

Крок 2. Готуємо документи й надаємо їх до сервісного центру МВС

Для реєстрації/перереєстрації авто потрібні такі документи:

  •         заява (заповнюється на спеціальному бланку в територіальному сервісному центрі);
  •         український паспорт або ID-карта разом із довідкою про реєстрацію місця проживання;
  •         ІПН;
  •         документ, що засвідчує факт законного володіння автомобілем (наприклад, договір купівлі-продажу, обміну, дарування або фінансового лізингу, заповіт, акт прийому-передачі), його ввезення в Україну та розмитнення (декларація, сертифікат відповідності, старі транзитні номери);
  •         документ, що підтверджує вартість машини (в разі первинної постановки на облік);
  •         документ, який підтверджує, що машина відповідає сучасним правилам безпеки (необхідний для постановки на облік усіх авто іноземного виробництва, а також для реєстрації авто, вироблених в Україні та країнах СНД, якщо вони були переобладнані або вперше ставляться на облік);
  •         квитанції про оплату адміністративних послуг.

Зазначимо, що з 1 вересня 2018 року набуло чинності рішення Кабінету міністрів, відповідно до якого старому власникові не потрібно знімати машину з обліку. Відтепер за новими правилами виконується пряма перереєстрація автомобіля на нового власника на підставі договору купівлі-продажу, акту прийому-передачі, заповіту, договору дарування або фінансового лізингу.

Крок 3. Сплачуємо адміністративні послуги й податки

Реєстрація автомобіля в органах МВС платна. Новому власникові доведеться сплатити:

  •         вартість адміністративної послуги;
  •         державний номерний знак;
  •         бланк свідоцтва про реєстрацію;
  •         податки (збір на державне пенсійне страхування, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір).

За оформлення авто нашого виробництва потрібно сплатити:

  •         адмінпослугу – 152,63 грн;
  •         номер – 178,20 грн;
  •         бланк свідоцтва – 219 грн.

За оформлення іномарки потрібно сплатити:

  •         адмінпослугу – 190,15 грн;
  •         номер – 178,20 грн;
  •         бланк свідоцтва – 219 грн.

Під час первинної реєстрації необхідно сплатити пенсійний збір, розмір якого становить:

  •         3% – якщо вартість автомобіля менша або дорівнює 346 830 грн;
  •         4% – якщо вартість машини в межах 346 830–609 580 грн;
  •         5% – якщо вартість більша ніж 609 580 грн.

Відповідно до статті 173 Податкового кодексу України, під час продажу та обміну транспортних засобів стягується податок на доходи фізичних осіб (5%) і військовий збір (1,5%) від їхньої ціни. Виняток становлять угоди повторного продажу авто протягом звітного податкового року.

Крок 4. Забираємо нові номери і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Протягом одного робочого дня після подання заяви та всіх документів працівники сервісного центру МВС виконають оформлення або переоформлення авто і видадуть вам нові номери і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка