Крок 1. Визначаємо, до якого сервісного центру МВС України звертатися
Для оформлення вам необхідно звернутися до одного з територіальних сервісних центрів МВС України (колишні МРЕВ) за місцем прописки. Адреси, телефони й робочий час організацій вказані на офіційному сайті.
Вам можуть відмовити в реєстрації авто, якщо:
- ви надаєте не всі документи;
- на автомобіль накладено арешт або його розшукує поліція (за результатами сканування інформації в Єдиному державному реєстрі МВС і автоматизованій базі даних транспортних засобів, що перебувають у розшуку);
- ідентифікаційні номери деталей авто не відповідають інформації в техпаспорті.
Крок 2. Готуємо документи й надаємо їх до сервісного центру МВС
Для реєстрації/перереєстрації авто потрібні такі документи:
- заява (заповнюється на спеціальному бланку в територіальному сервісному центрі);
- український паспорт або ID-карта разом із довідкою про реєстрацію місця проживання;
- ІПН;
- документ, що засвідчує факт законного володіння автомобілем (наприклад, договір купівлі-продажу, обміну, дарування або фінансового лізингу, заповіт, акт прийому-передачі), його ввезення в Україну та розмитнення (декларація, сертифікат відповідності, старі транзитні номери);
- документ, що підтверджує вартість машини (в разі первинної постановки на облік);
- документ, який підтверджує, що машина відповідає сучасним правилам безпеки (необхідний для постановки на облік усіх авто іноземного виробництва, а також для реєстрації авто, вироблених в Україні та країнах СНД, якщо вони були переобладнані або вперше ставляться на облік);
- квитанції про оплату адміністративних послуг.
Зазначимо, що з 1 вересня 2018 року набуло чинності рішення Кабінету міністрів, відповідно до якого старому власникові не потрібно знімати машину з обліку. Відтепер за новими правилами виконується пряма перереєстрація автомобіля на нового власника на підставі договору купівлі-продажу, акту прийому-передачі, заповіту, договору дарування або фінансового лізингу.
Крок 3. Сплачуємо адміністративні послуги й податки
Реєстрація автомобіля в органах МВС платна. Новому власникові доведеться сплатити:
- вартість адміністративної послуги;
- державний номерний знак;
- бланк свідоцтва про реєстрацію;
- податки (збір на державне пенсійне страхування, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір).
За оформлення авто нашого виробництва потрібно сплатити:
- адмінпослугу – 152,63 грн;
- номер – 178,20 грн;
- бланк свідоцтва – 219 грн.
За оформлення іномарки потрібно сплатити:
- адмінпослугу – 190,15 грн;
- номер – 178,20 грн;
- бланк свідоцтва – 219 грн.
Під час первинної реєстрації необхідно сплатити пенсійний збір, розмір якого становить:
- 3% – якщо вартість автомобіля менша або дорівнює 346 830 грн;
- 4% – якщо вартість машини в межах 346 830–609 580 грн;
- 5% – якщо вартість більша ніж 609 580 грн.
Відповідно до статті 173 Податкового кодексу України, під час продажу та обміну транспортних засобів стягується податок на доходи фізичних осіб (5%) і військовий збір (1,5%) від їхньої ціни. Виняток становлять угоди повторного продажу авто протягом звітного податкового року.
Крок 4. Забираємо нові номери і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
Протягом одного робочого дня після подання заяви та всіх документів працівники сервісного центру МВС виконають оформлення або переоформлення авто і видадуть вам нові номери і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.