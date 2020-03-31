В Україні необхідно реєструвати всі транспортні засоби: нові й з пробігом, уже раніше зареєстровані на іншу людину й тільки-но ввезені на територію країни. У результаті власник отримає нові номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію.

Як зареєструвати автомобіль: куди звертатися, які документи потрібні і скільки коштуватиме процедура, читайте в матеріалі Фактів ICTV.