Як це не іронічно, я зупинив Лероса: Єрмак про скандал із плівками

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що відео, на яких нібито його брат Денис продає посади, сфабриковані нардепом Гео Леросом, аби помститися йому.

– Стосовно інформації про плівки, на яких начебто присутній мій брат Денис Єрмак. Як я й обіцяв, перше, що зробив – звернувся до правоохоронних органів: ДБР та СБУ, також справа порушена в САП, – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, він сподівається на проведення чесного розслідування. Влада на правоохоронців ніяк не впливатиме.

– Звичайно, я маю свою особисту думку щодо цієї інформації. Я пов’язую появу цих плівок з тим, що вони з’явилися за день до розгляду в парламенті низки важливих питань. Ви бачили, що там відбувалося, ви бачили, хто та що там робив, аби не допустити ухвалення необхідних законів, щоб країна опинилася на межі дефолту, – розповів Єрмак.

Він додав, що нардеп від фракції Слуга народу Гео Лерос виступає інструментом в руках тих, хто проти української влади.

– Гео Лерос – інструмент в руках людей, які борються не лише зі мною, а й з українською владою загалом. Вони борються з командою президента, – зазначив очільник Офісу президента.

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– Як це не іронічно, але я його зупинив. Це відбувалося в Офісі президента, тому є свідки. Я зупинив спроби цього пана, який намагався обманним шляхом призначити на посаду в одному з міністерств людину з минулої влади, яка працювала в КМДА, – розповів Андрій Єрмак.

Також він додав, що робити певні висновки з цієї ситуації варто буде лише після повного розслідування справи правоохоронними органами.

Нагадаємо, напередодні український режисер і народний депутат від Слуги народу Гео Лерос опублікував відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака нібито вирішує питання призначення людей на держпосади.