Зміни з квітня 2020 в Україні: медреформа, одноразові виплати і податковий карантин

У квітні 2020 року в Україні багато чого зміниться через карантин у зв’язку з коронавірусом, але другий етап медичної реформи стартує за планом.

Що зміниться в Україні з 1 квітня 2020 року і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Карантин

24 квітня в Україні повинен припинитися режим карантину. Як відомо, Кабінет міністрів продовжив карантин з 3 до 24 квітня. Згідно з документом, до зазначеного часу карантин поширюється на установи громадського харчування, ТРЦ та інші заклади розважальної діяльності.

Виплати і тарифи

З 1 квітня українці з маленькою пенсією отримають одноразову доплату. 1 тис. грн видадуть громадянам, у кого пенсія не досягає 5 тис. грн, а також особам із інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам із інвалідністю з дитинства, соціальним пенсіонерам.

Уряд увів додаткову компенсацію витрат на оплату комунальних послуг отримувачам житлових субсидій на період карантину. Сума компенсації в середньому складе 300 грн для кожної сім’ї, отримати її зможуть близько 3 млн домогосподарств.

З квітня медикам збільшать оплату праці. Працівники закладів охорони здоров’я, які залучені до боротьби проти поширення коронавірусу, мають отримати додаткове матеріальне заохочення.

Читайте: Виплати лікарям, пенсіонерам та бізнесу: до держбюджету внесуть зміни

Податки

У квітні діятимуть податкові послаблення на період карантину.

не штрафуватимуть за несплату податків у період з 1 березня до 30 квітня 2020 року;

встановлено мораторій на проведення перевірок з 18 березня до 30 квітня 2020 року;

не нараховується і не сплачується у період з 1 березня до 30 квітня 2020 року плата за землю і податок на нерухомість;

З 1 квітня зростуть ціни на газ для промисловості. У порівнянні з цінами на березень 2020 року, в квітні ціни виростуть на 0,2-2,2% залежно від умов постачання.

Курс долара

В Україні через продовження карантину до 24 квітня звучать прогнози про те, що курс долара в квітні може сягнути психологічної позначки в 30 грн/1$.

Як відомо, Кабінет міністрів у своєму законопроекті про зміни до держбюджету-2020, який Верховна Рада провалила 30 березня, погіршив прогноз середньорічного курсу гривні – з 27 грн/$1 до 29,5 грн/$1.

Медицина

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медреформи, зокрема запрацює Програма медичних гарантій, в рамках якої стануть безкоштовними пологи.

Коронавірус на хід медреформи не вплине, запевнив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Детальніше про те, що зміниться після другого етапу медичної реформи – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Уряд вводить електронний лікарняний з 1 квітня. Українці зможуть оформити лікарняний онлайн – більше не потрібно йти до поліклініки і виписувати їх на паперових бланках.

Освіта

З 6 квітня стартує проект Всеукраїнська школа онлайн, в рамках якого 40 педагогів із Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Вчитися онлайн школярі зможуть на Facebook і Youtube, а також уроки щоранку транслюватимуть українські телеканали.

Транспорт

Київ переходить на єдиний електронний квиток для оплати проїзду з 1 квітня. Обіг паперових разових талонів і жетонів буде припинено.

З 1 квітня Nextbike – система громадського прокату велосипедів – відкриває сезон у Львові, Харкові, Одесі, Вінниці, Києві та нових містах.

Доставка

Укрпошта з 1 квітня розпочне прискорену міжнародну поштову доставку EMS у 1 тис. своїх відділень. У рамках правил карантину замовити послугу можна вдома, викликавши кур’єра в будь-якому обласному центрі України.

Нова пошта з 2 квітня починає співпрацю з Аптекою 9-1-1 щодо організації доставки ліків. На вибір клієнтів буде декілька варіантів доставки: до відділення, кур’єрська безконтактна доставка і до поштоматів у Києві.

Решта змін

З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок. У 2020 році він становитиме 59 років і 6 місяців.

З квітня у міських лісах починається “сезон тиші” з метою збереження популяції диких тварин.

У водоймах України з 1 квітня забороняється вилов риби. У 17 регіонах України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, у семи областях заборона стартувала раніше.

Більше про зміни, які чекають Україну у 2020 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.