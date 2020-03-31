Змушені шити марлеві маски: як медики в Україні захищаються від коронавірусу

Медики у світі і Україні рятують інших, але часто не можуть захистити себе. Так, в Італії від коронавірусу вже загинуло 63 лікарі.

А в Україні на Тернопільщині вірусом заразилися 27 медпрацівників. Першою жертвою став гінеколог із Волинської обласної лікарні.

Лікарі селища Велика Димерка, розташованого за 40 км від Києва, розповідають, що приймають щодня 26-27 людей. А їм видають на тиждень 10 пар рукавичок, дві шапочки і по упаковці масок, чого катастрофічно мало.

Медики із Борислава на Львівщині на всю інфекційну лікарню, куди під час спалаху везтимуть хворих на коронавірус, мають 9 старих гумових костюмів хімзахисту з поламаними застібками.

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У волонтерів телефон червоний від заявок. Вони зазначають, що гроші у багатьох фондів є, але захисні костюми та маски стали дефіцитними товарами.

Вололонтери розповідають, що санітарки навіть шиють марлеві масочки для лікарів.

У міністерстві охорони здоров’я звітують, що з Китаю прибула партія засобів захисту: 33 тис. костюмів і 254 тис. респіраторів.

Передусім, їх направлять у інфекційні відділення та швидкі, оскільки саме на них удар коронавірусу найсильніший.

Нагадаємо, 31 березня в Україну прибув ще один літак з Китаю, який доставив 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.