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Факти / Україна

32 медика на Тернопільщині заразилися коронавірусом

У Монастириському районі Тернопільської області 32 медика заразилися коронавірусом.

Про це повідомив голова Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь.

– Станом на 9.00 у Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 77 осіб. У їх числі медперсоналу – 32 (10 лікарів, 14 медсестер, вісім молодших медсестер), – написав він.

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За його словами, серед захворілих п’ятеро дітей, двоє держслужбовців, двоє поліцейських, священик, завідувач дитячим садком, вчитель, рятувальник і голова Монастириської об’єднаної територіальної громади.

Нагадаємо, 31 березня стало відомо, що у міського голови Монастириська Андрія Старуха виявили коронавірус. За словами чиновника, симптоми ГРВІ під час хвороби не відчувалися.

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