Чернівецьку область закрили на в’їзд та виїзд через коронавірус

Влада Чернівецької області оголосила про запровадження спеціального режиму на в’їзд та виїзд з території області.

Рішення ввести обмеження ухвалила Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

Деталі спецрежиму на в’їзд і виїзд влада поки не оприлюднила, але пообіцяла це зробити пізніше.

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У Чернівецькій області станом на 10.00 середи, 1 квітня, підтверджено 102 випадки коронавірусу, з них чотири летальних.

Як повідомлялося, 30 березня через коронавірус у Чернівцях помер 84-річний чоловік, який перебував у Чернівецькій міській лікарні №1.