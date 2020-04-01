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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Чи допомагають антибіотики від коронавірусу – відповідь Комаровського

Антибіотики не допомагають лікувати коронавірус.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

За його словами, на віруси антибіотики не діють. Їх призначають лише в разі бактеріальної пневмонії, яку визначають за допомогою аналізу крові.

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– Поки немає ніяких робіт, які доводять, що треба з першого дня коронавірусу призначати антибіотики. Більш того, з максимальною можливою ймовірністю, це неправильно. Це збільшить ймовірність ускладнень, якщо порушена вентиляція легенів, якщо є дихальна недостатність. Якщо знижені імунні сили, то завжди є ризик, що пневмонія розвинеться тільки тієї бактерії, яка стійка до того антибіотика, який ви призначили. Це означає, що знадобиться призначати сильніші препарати і в умовах стаціонару, – сказав він.

Раніше Євген Комаровський закликав не вірити фейкам, які поширюють в мережі щодо лікування коронавірусу. Зокрема, педіатр відзначив “профілактику” Covid-19 за допомогою лимона і соди.

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