Чи допомагають антибіотики від коронавірусу – відповідь Комаровського

Антибіотики не допомагають лікувати коронавірус.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

За його словами, на віруси антибіотики не діють. Їх призначають лише в разі бактеріальної пневмонії, яку визначають за допомогою аналізу крові.

Читайте: Комаровський розповів, чи можна дезінфікувати маски праскою

– Поки немає ніяких робіт, які доводять, що треба з першого дня коронавірусу призначати антибіотики. Більш того, з максимальною можливою ймовірністю, це неправильно. Це збільшить ймовірність ускладнень, якщо порушена вентиляція легенів, якщо є дихальна недостатність. Якщо знижені імунні сили, то завжди є ризик, що пневмонія розвинеться тільки тієї бактерії, яка стійка до того антибіотика, який ви призначили. Це означає, що знадобиться призначати сильніші препарати і в умовах стаціонару, – сказав він.