Дарниця готова виробляти препарат з гідроксихлорохіном для боротьби з коронавірусом

Фармацевтична компанія Дарниця зможе почати виробництво препарату зі вмістом гідроксихлорохіну протягом місяця після отримання реєстрації на субстанцію. Все більше країн у світі починають застосовувати в боротьбі з Covid-19 гідроксихлорохін/хлорохін. Про це йдеться в сюжеті телеканалу ICTV.

Про ефективність таких препаратів заявив президент США Дональд Трамп і доручив проводити клінічні випробування. Проте щоб довести ефективність хлорохіну, потрібно ще багато часу. Препарат поки застосовується в рамках експериментального лікування. В аптеках України препаратів з вмістом гідрохлорохіну немає.

Фармацевтична компанія Дарниця заявила, що готова виготовляти препарати зі гідроксихлорохіном, проте для цього потрібні активні дії МОЗ.

– Фахівці компанії Дарниця вивчали протоколи лікування коронавірусу в Китаї, Франції та США, де використовували гідроксихлорохін. Якщо будуть всі дозволи, на Дарниці очікують виготовлення препарату протягом місяця. Але наполягають: це будуть експериментальні ліки. Зокрема, в США пацієнти підписують угоду про те, що будуть приймати ці ліки експериментально, – йдеться в сюжеті.

Зі свого боку голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків заявив, що компанія розраховує на сприяння держави щодо реєстрації препарату для боротьби з Covid-19.

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– Ми вже веземо діючу речовину, а саме гідроксихлорохін, він не токсичний. Нам вдалося зарезервувати його для себе перед тим, як інші країни закрили експорт цієї речовини. Ми дуже чекаємо змін в законодавство для того, щоб зареєструвати цю діючу речовину в Україні і почати розробку ліків, – додав він.

Дарниця подала заявку для реєстрації субстанції гідроксихлорохіну до державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України.

Раніше лікар Євген Комаровський у своєму відеоблозі закликав керівництво країни прискорити отримання дозволу від держрегулятора на проведення досліджень і реєстрацію лікарських засобів. На думку авторитетного лікаря, країна може бути забезпечена хлорохіном, якщо буде оперативно отримано дозвіл на виробництво.

Нагадаємо, Дарниця приєдналася до ініціативи з загальнонаціонального збору коштів для закупівлі 50 апаратів штучної вентиляції легенів в українські лікарні.