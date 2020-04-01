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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Другий етап медичної реформи стартував: що зміниться для лікарів та пацієнтів

Незважаючи на карантин через коронавірус, з 1 квітня стартував другий етап медичної реформи.

Лікарні, які надають спеціалізовану або вузькоспеціалізовану медичну допомогу, тепер працюватимуть за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”.

Також розпочинає роботу програма медичних гарантій – перелік послуг, які держава гарантує пацієнтові безкоштовно.

Читайте: Зміни з квітня 2020 в Україні: медреформа, одноразові виплати і податковий карантин

З 1 квітня 27 медичних послуг будуть безкоштовними:

  • первинна медична допомога;
  • екстрена медична допомога;
  • амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям;
  • мамографія молочної залози;
  • гістероскопія;
  • езофагогастродуоденоскопія;
  • колоноскопія;
  • цистоскопія;
  • бронхоскопія;
  • лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах;
  • хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі;
  • стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
  • медична допомога при гострому мозковому інсульті;
  • медична допомога при гострому інфаркті міокарда;
  • медична допомога при пологах;
  • медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках;
  • діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань; діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань;
  • психіатрична допомога дорослим та дітям;
  • діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом;
  • діагностика і лікування та супровід осіб з ВІЛ;
  • лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії;
  • стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
  • мобільна паліативна медична допомога;
  • реабілітація немовлят, які народилися передчасно або хворими, протягом перших 3 років життя;
  • реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату;
  • реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.

Кожна з цих послуг має фіксовану ціну, яку платить не пацієнт, а Національна служба здоров’я України. У разі проблем радять телефонувати на гарячу лінію 1677.

Без направлення від лікаря безкоштовну екстрену медичну допомогу надаватиме тільки:

  • акушер-гінеколог;
  • стоматолог;
  • педіатр;
  • психіатр;
  • нарколог.

Лікарі

Якщо доктор у стаціонарі провів консультацію, то його робота буде оплачена. Сума для кожного спеціаліста визначається окремо.

Якщо пацієнту зробили операцію – лікарня отримає гроші.

Лікарні переходять на єдину електронну систему і медичну картку.

Перший етап медичної реформи провели у 2018 році. Тоді в Україні запровадили інститут сімейних лікарів та правила надання домедичної допомоги.

Як писали Факти ICTV, села можуть лишитися без медичної допомоги. Фельдшерсько-акушерські пункти нічим фінансувати.

Джерело: УНІАН

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