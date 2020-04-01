Другий етап медичної реформи стартував: що зміниться для лікарів та пацієнтів

Незважаючи на карантин через коронавірус, з 1 квітня стартував другий етап медичної реформи.
Лікарні, які надають спеціалізовану або вузькоспеціалізовану медичну допомогу, тепер працюватимуть за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”.
Також розпочинає роботу програма медичних гарантій – перелік послуг, які держава гарантує пацієнтові безкоштовно.
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З 1 квітня 27 медичних послуг будуть безкоштовними:
- первинна медична допомога;
- екстрена медична допомога;
- амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям;
- мамографія молочної залози;
- гістероскопія;
- езофагогастродуоденоскопія;
- колоноскопія;
- цистоскопія;
- бронхоскопія;
- лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах;
- хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі;
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
- медична допомога при гострому мозковому інсульті;
- медична допомога при гострому інфаркті міокарда;
- медична допомога при пологах;
- медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках;
- діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань; діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань;
- психіатрична допомога дорослим та дітям;
- діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом;
- діагностика і лікування та супровід осіб з ВІЛ;
- лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії;
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
- мобільна паліативна медична допомога;
- реабілітація немовлят, які народилися передчасно або хворими, протягом перших 3 років життя;
- реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату;
- реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.
Кожна з цих послуг має фіксовану ціну, яку платить не пацієнт, а Національна служба здоров’я України. У разі проблем радять телефонувати на гарячу лінію 1677.
Без направлення від лікаря безкоштовну екстрену медичну допомогу надаватиме тільки:
- акушер-гінеколог;
- стоматолог;
- педіатр;
- психіатр;
- нарколог.
Лікарі
Якщо доктор у стаціонарі провів консультацію, то його робота буде оплачена. Сума для кожного спеціаліста визначається окремо.
Якщо пацієнту зробили операцію – лікарня отримає гроші.
Лікарні переходять на єдину електронну систему і медичну картку.
Перший етап медичної реформи провели у 2018 році. Тоді в Україні запровадили інститут сімейних лікарів та правила надання домедичної допомоги.
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