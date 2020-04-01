Карантин в ”ДНР” та ”ЛНР”: яка ситуація із коронавірусом на окупованих територіях

31 березня в окупованій Макіївці на Донеччині зафіксували перший випадок коронавірусу.

Про це заявила так званий міністр охорони здоров’я ”ДНР” Ольга Долгошапко.

За її словами, інфікована жінка 19 березня приїхала з Москви разом з чоловіком і маленьким сином. 24 березня їй стало погано, а 29 березня її забрала до лікарні швидка допомога. Стан хворої задовільний.

Так звана ДНР

На окупованій Донеччині окупаційна адміністрація із 27 березня ввела так звані заходи боротьби із Covid-19.

В ”ДНР” обмежили виїзд в Росію, а за порушення 14-денної ізоляції після в’їзду на територію передбачили штраф або можуть кинути ”на підвал”.

– У донецьких школах всіх відпустили на канікули. В університетах – дистанційне навчання, або за індивідуальним графіком. Водночас ми маємо ходити у школу і проводити там час, – розповідає Фактам ICTV вчителька із Донецька Валерія Принцюк.

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В окупованому Донецьку немає розпорядження, щоб місцеві жителі ходили у масках. У магазинах відчувається ажіотаж на борошно, масло, гречку.

– Закриті всі кафе та ресторани. В аптеках немає в продажу медичних масок і антисептиків. Так званих військових відправили по казармах і заборонили ходити по вулицях. Нібито до них прислали спеціальних вірусологів із армії РФ. Будуть усіх перевіряти, – каже вчителька.

Окупаційна адміністрація стверджує, що на самоізоляції в регіоні перебуває 7 984 людей.

Також окупанти заявили, що отримали партію експрес-тестів від РФ.

Так звана ЛНР

Перший випадок захворювання на коронавірус визнали в окупаційній адміністрації Луганщини 28 березня. Водночас, інформації, що в регіоні є тести для діагностики Covid-19, немає.

Нібито, вірус знайшли у жителя Слов’яносербського району, якого з симптомами Covid-19 поклали в луганську лікарню. Його аналізи відправляли у місто Ростов-на-Дону в РФ, де підтвердився діагноз.

28 березня так званий ватажок ”ЛНР” Леонід Пасічник зобов’язав усіх, хто прибуває в регіон, відправляти на обсервацію.

Осіб, які в’їхали на територію так званої ЛНР, саджають у машину швидкої допомоги і в супроводі міліцейського патруля відправляють в одну з лікарень неподалік від Луганська. Самоізолюватись самотужки вдома не можна.

Лікарям заборонили говорити про смертельні випадки коронавірусу. Про це кажуть в Головному розвідувальному управлінні Міноборони України.

– В лікарні №7 Луганська від пневмонії померли дев’ятеро осіб. За висновком патологоанатомів, причини цих смертей мають ознаки Covid-19, але це заборонено вказувати в офіційних документах, – заявили у розвідці.

Україна

Штаб Операції об’єднаних сил закрив п’ять контрольно-пропускних пунктів, які діяли на лінії розмежування.

Не пропускають громадян через лінію розмежування в обох напрямках. Винятками є тільки для спеціальної місії ОБСЄ та Червоного Хреста.

За даними міністра МВС Арсена Авакова, спалах коронавірусу приховують в окупованій Горлівці. Там ще 13 березня захворіло 12 осіб.

Росія

Уряд РФ закрив кордони для іноземців, але дозволив в’їзд жителям тимчасово окупованої Луганщини та Донеччини. Заїхати до країни-агресора можуть тільки люди з паспортами РФ.

Як писали Факти ICTV, в Криму з симптомами ГРВІ у лікарні госпіталізовано 1,5 тис. пацієнтів. У більше тисячі з них діагностували пневмонію.

Джерело: ГУР