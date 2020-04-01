Карантин в Україні: 43% людей виходять на вулицю раз на кілька днів

Більшість українців вважають карантинні заходи в Україні ефективними та дотримуються самоізоляції.

Згідно з результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, 70% опитаних громадян позитивно ставляться до введення карантину, а 80% – підтримують рішення Уряду щодо його продовження.

Значна частина українців свідомо залишаються вдома та дотримуються самоізоляції.

– Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили, що дотримуються часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину, – йдеться у звіті за результатами опитування.

Розповіли українці і про те, як часто виходять на вулицю:

18% опитаних – декілька разів на день;

31% опитаних – один раз на день;

43% опитаних – раз у кілька днів;

7% опитаних – взагалі намагаються не виходити.

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Стали відомі й причини виходу українців з дому:

73% опитаних – виходять в магазин за продуктами;

28% опитаних – ходять на роботу;

28% опитаних – виходять в аптеку;

5-7% опитаних – гуляють з дітьми, тваринами чи займаються спортом;

3-4% – зустрічаються з друзями чи ходять до лікаря.

Більша половина респондентів відзначили, що готові залишатися вдома більше п’яти днів, якщо буде відповідне розпорядження.

– Натомість 12% респондентів заявили, що можуть побути вдома 4-5 днів, 20% – 2-3 дні, 10% – не більше одного дня, – звітує Рейтинг.

Соціологічна група Рейтинг проводила опитування двома хвилями: 25-27 березня та 28-30 березня.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Кількість респондентів: 2 000 людей.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки карантину. Під час опитування українці розповіли, що втратили та чого бояться під час карантину.

Джерело: Рейтинг