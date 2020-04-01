Карантин в Україні через коронавірус: список нових заборон

Зважаючи на щоденне зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні більше, ніж на 10%, Кабінет міністрів планує запровадити жорсткіші вимоги щодо карантину.

Постанову про обмежувальні заходи буде викладено у новій редакції.

Зокрема, під час карантину до 24 квітня на всій території України діятимуть нові заборони на:

перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

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відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я пропонує запровадити домашню ізоляцію та соціальне дистанціювання осіб віком старших за 60 років.