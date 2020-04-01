Кількість смертей від коронавірусу в Україні зросла до 20 осіб

В Україні зафіксовано 20 смертей від коронавірусної інфекції. Станом на 22.00 1 квітня 2020 року кількість летальних випадків збільшилася на три особи у порівнянні з ранковою статистикою.

Загалом на території нашої держави інфіковано 794 людини.

13 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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