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Факти / Україна / Суспільство

Кількість смертей від коронавірусу в Україні зросла до 20 осіб

В Україні зафіксовано 20 смертей від коронавірусної інфекції. Станом на 22.00 1 квітня 2020 року кількість летальних випадків збільшилася на три особи у порівнянні з ранковою статистикою.

Загалом на території нашої держави інфіковано 794 людини.

13 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Читайте: Коронавірус в Україні: як не захворіти

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

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