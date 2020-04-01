Комаровський розповів, чи допомагає лимон і сода від коронавірусу

Лимон і сода не захистять людину від коронавірусу.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

Між користувачами в мережі активно пересилається “рецепт” боротьби з коронавірусом. У тексті йдеться про те, що пити лимон з содою придумали в Ізраїлі і врятували багато людей.

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– Змішуйте і пийте як гарячий чай кожен день. Дія лимона з гарячою харчовою содою негайно вбиває вірус повністю і виводить його з організму. Ці два компоненти підлуговують імунну систему, оскільки, коли настає ніч, система стає кислою і рівень захисту знижується. Ось чому народ Ізраїлю засмучений цим вірусом. Кожен в Ізраїлі вночі випиває чашку гарячої води з лимоном і невеликою кількістю харчової соди, оскільки доведено, що це вбиває вірус, – йдеться в повідомленні.

Комаровський зазначив, що цьому і подібним фейкам вірити не можна.

– Деякі люди з фармакологічною формою шизофренії пишуть ці казки, після чого вони пересилаються, мовляв, “народ Ізраїлю вцілів…”, — сказав він.

Раніше Комаровський сказав, що медичні маски можна дезінфікувати в мікрохвильовці. Лікар дав пораду, як правильно це робити.