PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Комаровський розповів, чи допомагає лимон і сода від коронавірусу

Лимон і сода не захистять людину від коронавірусу.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

Між користувачами в мережі активно пересилається “рецепт” боротьби з коронавірусом. У тексті йдеться про те, що пити лимон з содою придумали в Ізраїлі і врятували багато людей.

Читайте: Комаровський розповів, чи можна дезінфікувати маски праскою

– Змішуйте і пийте як гарячий чай кожен день. Дія лимона з гарячою харчовою содою негайно вбиває вірус повністю і виводить його з організму. Ці два компоненти підлуговують імунну систему, оскільки, коли настає ніч, система стає кислою і рівень захисту знижується.

Ось чому народ Ізраїлю засмучений цим вірусом. Кожен в Ізраїлі вночі випиває чашку гарячої води з лимоном і невеликою кількістю харчової соди, оскільки доведено, що це вбиває вірус, – йдеться в повідомленні.

Комаровський зазначив, що цьому і подібним фейкам вірити не можна.

– Деякі люди з фармакологічною формою шизофренії пишуть ці казки, після чого вони пересилаються, мовляв, “народ Ізраїлю вцілів…”, — сказав він.

Раніше Комаровський сказав, що медичні маски можна дезінфікувати в мікрохвильовці. Лікар дав пораду, як правильно це робити.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка