Найбільше смертей від коронавірусу серед хворих на діабет – Ляшко

На сьогодні в статистику летальних випадків потрапляють усі, які діагностовано як коронавірус, заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Це не означає, що усі 17 смертей – це наслідок коронавірусної хвороби. Розглядаючи кожний конкретний випадок, ми відслідковуємо, що смерть настає з інших причин, тому найближчим часом на сайті МОЗ покажемо детальну розбивку по кожному випадку, – уточнив він.

Водночас, за його словами, наразі найбільша кількість летальних випадків серед хворих на цукровий діабет.

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Раніше Ляшко говорив, що найбільше хворих на Covid-19 серед людей 18-49 років.

Станом на 10.00 1 квітня в Україні зафіксували 669 випадків коронавірусу – 120 за добу, 17 людей померли, 10 – вилікувалися.

Лише у Монастириському районі Тернопільської області 32 медика заразилися коронавірусом.