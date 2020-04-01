Нарізка з вирваним контекстом: брат Єрмака прокоментував плівки від Лероса

Брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денис стверджує, що фрагменти відео, де він начебто “продає” держпосади, є вирваними з контексту, а він лише здійснював пошук цікавих проектів та ідей для держави як громадський діяч.

Про це Денис Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook.

– На плівках я зустрічаюся з різними людьми, які пропонують різні проекти та ідеї, а також висвітлюють наявні проблеми та корупційні схеми, які є у відповідних структурах. Я від самого початку діяльності розповідав про свої принципи роботи: нам важливі саме проекти, а не люди, які просто хочуть обійняти посади. Але якщо проект доречний, вигідний для держави – я за законом направляю сам проект і резюме його автора до органів державної влади, – написав він.

Денис Єрмак зазначив, що він і створена з його участю громадська організація Українське бюро національного розвитку керуються в цій діяльності законом України про звернення громадян.

– Розуміючи, що в нашій країні дуже багато розумних, конструктивних людей, які хочуть і можуть щось змінити на краще, я придумав ідею створення бюро, яке збирало б ідеї та пропозиції, обирало б найкращі та здійснювало адаптацію і всебічну перевірку цих проектів, ідей і пропозицій і подавало б, згідно з чинним законодавством, до органів державної влади, – пояснив він.

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Брат Єрмака зазначив, що йому невідомо, хто здійснював ці відеозаписи.

– А дуже прикро, тому що робити “нарізку” з вирваним контекстом – це вже проходили багато-багато людей, – написав він.

Нагадаємо, український режисер і народний депутат від Слуги народу Гео Лерос опублікував відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака Денис нібито вирішує питання призначення людей на держпосади.

Водночас Андрій Єрмак заявив, що має намір звернутися в СБУ та ДБР.