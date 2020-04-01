Національний банк України на 1 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,62 грн, що на 44 копійки нижче порівняно з попереднім банківським днем.
Курс євро Нацбанк встановив на рівні 30,25 грн. Це на 71 копійку менше, порівняно з попереднім днем.
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Курс валют в Україні від НБУ на 01.04:
- 1 долар США – 27,62 грн;
- 1 євро – 30,25 грн;
- 1 польський злотий – 6,64;
- 10 російських рублів – 3,52 грн.
До слова, раніше Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.