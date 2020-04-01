Перекис водню в ніс від коронавірусу: Комаровський пояснив, чи допомагає капання

Перекис водню в ніс не захистить людину від коронавірусу.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Забудьте ви це слово! Перекис водню для капання в ніс, в рот, у вухо, в статеві органи взагалі куди завгодно – ніякого відношення до цього не має, — сказав він.

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Комаровський закликав не вірити в теорії про чудодійну властивість перекису і використовувати його за призначенням, а саме: для дезінфекції, як добавку в санітайзери або для зупинки кровотечі.

– Якщо у вас є контакт з інфекцією, то ви захворієте, скільки перекису ви не закапаєте собі в ніс, – додав він.

Раніше Комаровський розповів, що думає про “рецепт” боротьби з коронавірусом за допомогою лимона і соди, який активно поширюється серед користувачів мережі.