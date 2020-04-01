Пік епідемії Covid-19 в Україні очікується в середині квітня – Геращенко

Пік поширення коронавірусу в Україні очікується з середини квітня, заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, влада повинна продовжувати обмежувальні заходи для того, щоб зупинити розкручування епідемії в геометричній прогресії – коли одна людина перед виявленням коронавірусу встигає інфікувати 3-4 людей.

– Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня, – написав Геращенко в Facebook.

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У МВС наголошують на важливості тестування і самоізоляції, так як деякі громадяни переносять Covid-19 “непомітно” – як звичайну застуду.

Нагадаємо, уряд України готує проект Великдень вдома. Розглядається можливість розміщення патрулів біля храмів і церков.