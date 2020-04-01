Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується на Великдень – ОП

На Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус в Україні.

Про це йшлося під час щоденної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

Для того, щоб запобігти поширенню Covid-19, влада провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь.

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Відзначається, що поки лише три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але переговори з ними тривають.

Також була розглянута можливість впровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів.

Нагадаємо, 25 березня Зеленський повідомив, що уряд України готує проект Великдень вдома.

Також розглядається можливість розміщення патрулів біля храмів і церков.