Служба безпеки повідомила про візит до народного депутата від Слуги народу Гео Лероса з метою вручення йому повістки та про відкриття кримінального провадження.

– Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака, – зазначили в СБУ.

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Для встановлення об’єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальності, під час досудового слідства Головне слідче управлінням СБУ направило повістку Гео Леросу про його виклик на допит як свідка у кримінальному провадженні.

– 01 квітня 2020 року з метою вручення повістки співробітники СБ України прибули за місцем проживання Гео Лероса, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик та запропонував звернутися до його адвоката.

Наразі триває досудове слідство у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 29 березня Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання нібито призначення на державні посади.