Ще у 3 лікарів Луцької лікарні виявили коронавірус

У трьох лікарів Луцької міської клінічної лікарні діагностували коронавірус. Всі вони з того ж відділення, в якому працюють лікар і 3 медсестри, в яких коронавірус підтвердився раніше.
Цю інформацію підтвердила керівник Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко.
– Встановлено ще трьох носіїв хвороби. Це три лікарі відділення інтенсивної терапії, – повідомила Янко.
Попередньо відомо, що почувають вони себе добре, видимих ознак хвороби лікарі не мають.
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Загалом серед працівників луцької лікарні вже 8 хворих на коронавірус.
Станом на 1 квітня в Україні всього виявили 794 випадки коронавірусу, з який 20 – летальні. 13 пацієнтів уже одужали.
Джерело: Волинські новини