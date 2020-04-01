Смерть шістьох: Зайцева і Дронов оскаржують вирок у Верховному суді

Олена Зайцева та Геннадій Дронов, які у 2017 році спричинили трагічну аварію у центрі Харкова, постануть перед Верховним судом.

Два з половиною роки тому Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, намагався проїхати через перехрестя на червоний колір світлофора. Однак в цей момент машина зіткнулася з Volkswagen Дронова, який стартував на жовтий.

Внаслідок удару авто Зайцевої відкинуло на тротуар з людьми: шестеро людей загинуло, ще шестеро отримали травми – винуватиця ДТП залишилася живою.

Суд постановив засудити обох до 10 років ув’язнення. Засуджені відбувають покарання у виправних установах, однак вироком не задоволені і подали касаційні скарги до Верховного суду.

Де і коли буде суд

Судове засідання розпочнеться 3 квітня 2020 року о 10.30 у Верховному суді міста Києва.

Там будуть присутні адвокати засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, а зі сторони обвинувачення – прокурор ГПУ.

Туди можуть прибути й потерпілі, якщо у них є змога приїхати у столицю. Ті потерпілі, які в Київ приїхати не зможуть, братимуть участь у суді в режимі відеоконференції, яку організує Київський районний суд у Харкові.

Вже були суди, чому знову

Олену Зайцеву і Геннадія Дронова Київський райсуд Харкова засудив до 10 років в’язниці, цей вирок підтвердив і Харківській апеляційний суд, після чого обидва засуджені відправились відбувати покарання:

Дронов – до виправної колонії в Полтавській області;

Олена Зайцева до виправного центру в Дніпропетровській області.

Але обидва не згодні з вироком і подали скарги до Верховного суду – найвищої ланки судової системи України. Цей суд не розглядає справи заново, а розбирається лише в окремих питаннях, на які поскаржились засуджені.

Що хоче Зайцева

Олена Зайцева просить Верховний суд скасувати вирок, що фактично означає – визнати її невинуватою, а також – зняти з неї матеріальну та моральну шкоду, яку вона мала виплатити потерпілим.

В скарзі Зайцевої стверджується, що її провина лише в перевищенні швидкості, а причинно-наслідкового зв’язку між перевищенням швидкості і зіткненням автомобілів немає.

До того ж, Зайцева діяла в рамках правил дорожнього руху, коли закінчувала проїзд перехрестя, і Дронов має її пропустити.

Що хоче Дронов

Геннадій Дронов також просить Верховний суд скасувати вирок, але після цього повернути справу до суду першої інстанції, щоб слухати заново.

В скарзі його адвокат зазначає, що суд не провів повноцінного розслідування, не визнав ступінь участі кожного з учасників аварії, не взяв до уваги середню швидкість автомобілю Зайцевої – понад 106 км на годину – і не дослідив як швидкість могла вплинути на тяжкість травм пішоходів.

До того ж, Зайцева розуміла небезпеку, бачила автомобіль Дронова і навіть намагалася його оминути, повернувши кермо праворуч – ця інформація є і в експертизах, про це говорила і сама Зайцева.

Однак саме те, що жінка розуміла небезпечність подальших дій і не натиснула на гальма, а навпаки, наповну витиснула педаль газу, щоб проскочити перехрестя, і говорить про значно більшу ступінь саме її вини у цьому ДТП.

Яка реакція потерпілих

Представники потерпілих наполягають на тому, що вирок по 10 років ув’язнення кожному учаснику ДТП справедливий, в каяття обох не вірять, адже скарги засуджених до Верховного суду говорять про небажання обох водіїв відбувати покарання.

Зокрема, Зайцева в суді говорила, що готова прийняти будь-яке рішення суду, однак, насправді, це виявилося не так.

До того ж, ні Зайцева, ні Дронов не відшкодували потерпілим ні копійки матеріальної та моральної шкоди. За інформацією, яку отримали представник потерпілих, Дронов в колонії не працює, а щодо Зайцевої – виправний центр не надав інформації, пославшись на заборону самої засудженої.

Представники потерпілих такі дії керівництва колонії вважають протиправними і добиватимуться покарання керівництву колонії.

А що з експертами

Попередній адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця намагався покарати експертів науково-дослідного інституту Бокаріуса, які не змогли вирахувати швидкість Lexus Зайцевої, встановити межі перехрестя тощо. Це кримінальне провадження закрито.

Ще одне кримінальне провадження ініціювала представниця потерпілих Лариса Матвєєва – воно стосується експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які не змогли визначити чи перебувала Зайцева під дією наркотичних речовин. У цьому кримінальному провадженні слідство ще триває.

Ще одне провадження в ДБР ініціював представник потерпілих Дмитро Марцонь – воно стосується слідчого Ігоря Волкова і нарколога Олени Федірко, яка оглядала Зайцеву одразу після ДТП.

Федірко в суді стверджувала, що саме Волков керував її діями під час забору біоматеріалу для аналізів, а пізніше ні крові, ні сечі не вистачило для повноцінного дослідження. Щодо Волкова – він не передав експертам необхідні документи для визначення наркотичного стану Зайцевої і не доправляв Федірко до суду, коли її розшукували, хоча знав де вона перебуває.

Що буде, якщо суд ухвалить скарги

Якщо суд ухвалить скаргу Зайцевої, їй скасують вирок і звільнять від відбування покарання. Якщо Верховний суд дослухається до Дронова – справу відправлять до новий розгляд, а засуджених мають відпустити з в’язниць, обрати їм міру запобіжного заходу і почати слухання справи заново.

За скаргою Дронова можуть відпустити обох, бо справа одна на двох учасників і якщо її повертають на нове розслідування, то брати участь у цьому мають обидва водія.

Які шанси в Зайцевої і Дронова

Представники потерпілих і потерпілі вважають, що шанси на задоволення скарг Зайцевої і Дронова мінімальні.

Тетяна Доцяк