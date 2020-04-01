На Великий піст 2020 важливо не лише обмежити свій щоденний раціон харчування, а й утриматись від поганих та злих думок. За словами священнослужителів, у цей період варто частіше молитися.

Смачні пісні страви на Великий піст 2020 вибрати не важко. Однак не варто забувати про помірність у харчуванні, адже головним задумом посту є навчитись не піддаватись спокусам.

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Факти ICTV зібрали для вас кращі пісні страви на Великий піст 2020.

Деруни з грибами

Деруни – популярна пісна страва, яку часто люблять готувати в Україні. Особливо ніжними картопляні млинці виходять з додаванням лісових грибів. Найсмачніше деруни їсти разом із зеленню та соусом на вибір.

Інгредієнти:

картопля – 0,5 кг;

гриби – 250 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, спеції – за смаком;

олія – для смаження.

Приготування:

Картоплю чистимо, гарно миємо і натираємо на звичайній тертці.

Якщо гриби свіжі, їх треба помити та нарізати в окрему тарілку. Якщо ж гриби сушені – заливаємо їх невеликою кількістю окропу, залишаємо на 15-20 хвилин, потім мілко нарізаємо.

Ріпчасту цибулю чистимо і натираємо.

Картоплю, гриби та цибулю змішуємо в одній тарілці, додавши сіль та спеції за смаком.

На розігріту сковорідку із соняшниковою чи оливковою олією викладаємо оладки, обсмажуємо на невеликому вогні до готовності.

Запечений гарбуз із часником

У гарбузі міститься велика кількість вітамінів, серед яких – рідкісний вітамін Т. Ця страва потребує мінімум інгредієнтів та є чудовим варіантом для тих, хто хоче спробувати щось незвичайне.

Інгредієнти:

гарбуз – 1 шт.;

часник – 2-4 зубчики;

оливкова олія – 1 ст. ложка;

сіль, спеції – за смаком.

Приготування:

Гарбуз миємо, розрізаємо навпіл та очищуємо від зернят. Потім нарізаємо на скибочки.

Чистимо та мілко нарізаємо часник.

На деко для запікання викладаємо шматочки гарбуза, поливаємо оливковою олією та додаємо часник зі спеціями.

Далі ставимо деко у розігріту до 200 °С духовку на 40 хвилин, час від часу перевертаючи скибочки гарбуза.

Подавати страву рекомендується з соусами (за смаком) та свіжими овочами.

Вінегрет

Вінегрет – найпопулярніший повсякденний салат на пострадянському просторі. Існує більше 20 варіацій приготування цієї страви. Нижче – рецепт класичного вінегрету.

Інгредієнти:

картопля – 200 г;

цибуля – 100 г;

морква – 200 г;

буряк – 200 г;

солоні огірки – 150 г;

цибуля – 100 г;

зелений горошок – 100 г;

сіль, спеції – за смаком;

оцет – за смаком;

соняшникова олія – за смаком;

Приготування:

Миємо та відварюємо картоплю, моркву та буряк у шкірці.

Готові овочі, солоні огірки та цибулю чистимо та нарізаємо невеликими кубиками.

Готуємо класичну заправку до вінегрету – змішуємо олію, оцет та перець.

Додаємо її до решти інгредієнтів, гарно розмішуємо та подаємо до столу.

Запечена картопля з травами

Запечена картопля – безпрограшний варіант пісної та водночас дуже ситної страви. Ароматна суміш трав додає страві вишуканості: картопля стає хрусткою та не розламується під час подачі.

Інгредієнти:

картопля – 10 шт.;

сухі трави (італійські, прованські – за смаком) – 3 ч. ложки;

оливкова олія – 2-3 ст. ложки;

сіль, перець – за смаком.

Приготування:

Картоплю потрібно помити, почистити і нарізати скибочками.

За допомогою паперових рушничків забираємо вологу (крохмал) із картоплі – це важливо зробити перед запіканням.

Змішуємо оливкову олію та сухі трави, додаємо до сухої картоплі та залишаємо на 15 хвилин.

Викладаємо картоплю на деко, посипаємо сіллю та перцем за смаком. Щоб картопля не згоріла у духовці – солити її потрібно прямо перед запіканням.

Ставимо деко до розігрітої до 200 °С духовки. Дістаємо по готовності (орієнтовно це 45-50 хвилин).

Готову страву за смаком можна посипати часником.

Вареники з вишнею

У багатьох ця страва асоціюється з дитинством та літніми канікулами у бабусі. Класичне тісто для вареників містить продукти, які не можна споживати у час Великого посту. Однак існує рецепт пісних вареників із вишнями, що можна приготували лише з чотирьох складових. Час приготування займе не більш як півтори години.

Інгредієнти:

вишні — 300 г

борошно — 400 г;

вода — 300 мл;

сіль — за смаком.

Приготування:

До просіяного борошна додаємо сіль.

Замішуємо тісто. До борошна поступово вливаємо воду ( обов’язково теплу ). Якщо все зроблено правильно, отримана маса не буде липкою.

). Якщо все зроблено правильно, отримана маса не буде липкою. Залишаємо тісто на одну годину, накривши рушничком.

Якщо вишні свіжі, миємо та виймаємо з них кісточки. Якщо ж морожені – промиваємо їх окропом та залишаємо на 15-20 хвилин.

З готового тіста склянкою вирізаємо круглі заготовки. Кладемо вишні та починаємо ліпити вареники.

Готові вироби кладемо до каструлі із киплячою водою. Обов’язково робимо це по черзі, інакше страва злипнеться.

Після того, як усі вареники спливли на поверхню, дістаємо та подаємо страву до столу.

Вареники з вишнями перед подачею можна полити вишневим варенням або сиропом.

До слова, Факти ICTV опублікували календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день.